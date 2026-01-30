Periodista de ‘Buen Día’ sobre su bebé prematura: “El milagro de su vida se cuenta solo”

La periodista de Buen Día, Carolina Monge, compartió un emotivo mensaje para conmemorar lo que, a nivel médico, sería la fecha en la que su hija Mariana habría nacido si el embarazo hubiera llegado a término.
En su publicación, Monge explicó que existe el concepto de “edad corregida”, utilizado para calcular la edad de los bebés prematuros.
“Hoy yo cumpliría las 40 semanas y según este parámetro, la edad de Mariana se cuenta como si naciera hoy, aunque en realidad nació hace 37 días”, escribió la comunicadora.
La periodista recordó que su hija vino al mundo tras enfrentar una condición de restricción de crecimiento intrauterino, lo que convirtió su llegada en un verdadero milagro.
“Sí, el milagro de su vida se cuenta solo”, expresó.
Monge también destacó el valor simbólico de unas fotografías tomadas una semana antes del parto.
“Siempre digo que Dios es un Dios de detalles, y estas fotos son eso. Sissi (fotógrafa) me las tomó en mi casa una semana antes de que naciera mi bebé. Nosotras no lo sabíamos, pero Dios sí”, comentó.
Durante el embarazo, la periodista vivió un proceso complejo debido a su condición de alto riesgo, lo que le impidió realizar actividades normales.
“Durante mi embarazo no fuimos de paseo ni tuvimos múltiples celebraciones, estuve en reposo y debía ir a citas médicas dos veces por semana”, relató.
A pesar de las dificultades, aseguró que la experiencia fue profundamente significativa.
“A pesar de eso, fue precioso, porque ser la mamá de Mariana siempre será lo más lindo de mi vida”, afirmó.
Finalmente, agradeció el apoyo recibido en los momentos más inciertos.
“Además, tuvimos muchos ángeles que nos aliviaron el corazón en los días de mayor incertidumbre”, concluyó.
Mariana nació el pasado 23 de diciembre y se convirtió en el mejor regalo de Navidad para Carolina Monge y su esposo, Víctor Barrantes. Tanto la periodista como su bebé se encuentran en buen estado de salud.