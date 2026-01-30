Periodista de ‘Buen Día’ sobre su bebé prematura: “El milagro de su vida se cuenta solo”

En su publicación, Monge explicó que existe el concepto de “edad corregida”, utilizado para calcular la edad de los bebés prematuros.

“Hoy yo cumpliría las 40 semanas y según este parámetro, la edad de Mariana se cuenta como si naciera hoy, aunque en realidad nació hace 37 días”, escribió la comunicadora.

La periodista recordó que su hija vino al mundo tras enfrentar una condición de restricción de crecimiento intrauterino, lo que convirtió su llegada en un verdadero milagro.

​“Sí, el milagro de su vida se cuenta solo”, expresó.

Monge también destacó el valor simbólico de unas fotografías tomadas una semana antes del parto.

​“Siempre digo que Dios es un Dios de detalles, y estas fotos son eso. Sissi (fotógrafa) me las tomó en mi casa una semana antes de que naciera mi bebé. Nosotras no lo sabíamos, pero Dios sí”, comentó.

Durante el embarazo, la periodista vivió un proceso complejo debido a su condición de alto riesgo, lo que le impidió realizar actividades normales.