Periodista de 'Buen Día' se presentará en espectáculo 'Experiencia ABBA'

El periodista de Buen Día, Julián Valverde, regresa a los escenarios como presentador y cantante en Experiencia ABBA, el espectáculo teatral inmersivo que conquistó al público en su primera edición.

Las funciones programadas para los días 13, 14 y 15 de marzo en El Barco del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura están agotadas, pero los organizadores ya adelantaron que se anunciará una nueva fecha próximamente.

Durante aproximadamente dos horas, los asistentes disfrutarán de grandes éxitos de ABBA interpretados en vivo, acompañados de baile, teatro y dinámicas interactivas, en un espacio ambientado como una taberna griega. La experiencia incluye karaoke, concursos y otras actividades que invitan al público a cantar y bailar, todo en un ambiente festivo y participativo.

La producción reúne a cuatro cantantes, diez bailarines y Julián Valverde como presentador, brindando una experiencia completa de música, actuación y diversión. ​

Aunque las entradas ya están agotadas, quienes deseen asistir a la futura nueva fecha podrán adquirirlas en línea a través de miboleteria.org o en la boletería física del Museo de los Niños, siguiendo el mismo procedimiento y valor de entrada.





Además, se ofrecerán platillos y snacks incluidos con el valor de la entrada, que es de ¢25.000 por persona. El evento está dirigido exclusivamente a mayores de edad.