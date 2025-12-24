Periodista de ‘Buen Día’ muestra primera foto de su hija

La periodista de Buen Día, Carolina Monge, mostró en redes sociales la primera foto de su bebé.

Mariana Barrantes Monge llegó al mundo este 23 de diciembre en un hospital privado de San José.

La mamá primeriza compartió unas emotivas palabras y agradeció por las oraciones que la acompañaron durante el embarazo y alumbramiento.

Fotografía compartida por Carolina Monge en sus redes sociales.

“¡Qué Navidad! Ayer (martes), después de una cesárea de emergencia, llegó Marianita a llenarnos la vida de vida. Dios cumplió cada anhelo de nuestro corazón y sobrepasó sus promesas, los pulmoncitos respondieron y Mariana nació con más pesito del esperado (y más pelito).



“Gracias por sus oraciones y todo el amor para nuestra mini muñequita, que es lo más grande que nos ha pasado”, escribió Monge en su muro de Instagram.

Este miércoles, sus compañeros de Buen Día celebraron la llegada de Mariana, quien, sin duda, se convirtió en el mejor regalo de Navidad para Monge y su esposo, Víctor Barrantes.







