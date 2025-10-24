Percance se une a Vive Latino 2026 junto a The Smashing Pumpkins y Fabulosos Cadillacs

Periodista: Sebastián Cobb.

La agrupación nacional Percance confirmó su participación en el festival Vive Latino 2026, que se realizará en México en marzo.

Este será el debut del grupo costarricense en uno de los eventos más importantes de la música latinoamericana.



Tras casi dos décadas de trayectoria, Percance anunció en 2024 una reestructuración de la banda. Su vocalista, Esteban Ramírez, se trasladó a tierras aztecas, donde formó un nuevo grupo con otros integrantes, con el objetivo de consolidarse en el mercado mexicano (ver video adjunto de Telenoticias).



En el Vive Latino, Percance compartirá escenario con reconocidas bandas internacionales como The Smashing Pumpkins, Los Fabulosos Cadillacs y Enanitos Verdes.

Actualmente, los esfuerzos de la banda están centrados en crecer en México, por lo que por ahora no tienen planes de regresar a Costa Rica para presentaciones.