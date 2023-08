Península de Nicoya estará en documental de Netflix sobre Zonas Azules

La Península de Nicoya , un rincón paradisíaco en Costa Rica, se convertirá en el foco de atención global en el próximo documental de Netflix titulado "Live to 100: Secrets of the Blue Zones".

Los habitantes de estas zonas comparten hábitos de vida similares, como una dieta basada en plantas, un estilo de vida activo y un fuerte enfoque en la familia.



"Live to 100: Secrets of the Blue Zones" representa la culminación de dos décadas de investigación sobre las personas más longevas del planeta. Buettner, el cerebro detrás de esta iniciativa, expresó en el sitio web de prensa de Netflix que "el secreto central que tienen para ofrecernos no es en absoluto lo que piensas".



El documental se adentrará en la vida cotidiana de los residentes de la Península de Nicoya, explorando sus prácticas de estilo de vida y su dieta única. Durante la producción del capítulo dedicado a esta región, rodado en marzo de 2022, el equipo de Netflix visitó lugares emblemáticos como Santa Cruz, Carrillo, Nandayure, Hojancha y Nicoya, donde se llevaron a cabo entrevistas y tomas con centenarios locales.



Uno de los colaboradores clave en la creación de este segmento fue Jorge Vindas López, un experto que ha estudiado la población de la Península de Nicoya durante 18 años. Vindas, quien fundó la Asociación Península de Nicoya Zona Azul, ha mantenido un estrecho vínculo con Dan Buettner y ha contribuido al seguimiento de los centenarios en la región.