¿Peligra concierto de Nodal? Municipalidad de San Carlos dice que no tiene permisos

La alcaldesa de San Carlos, Karol Salas Vargas, informó que el concierto de Christian Nodal, programado para este sábado en la Cámara de Ganaderos, no cuenta con los permisos necesarios para llevarse a cabo.



"Para el día miércoles de esta semana, como alcaldesa de la municipalidad, solicité al Departamento de Tributaria que me trasladara el expediente del permiso otorgado para que dicho concierto se realice. La sorpresa que me llevé es cuando me informan que no se había otorgado aún. Se supone que el permiso municipal ya se debería de haber tramitado", comentó la jerarca durante una transmisión en vivo por Facebook.

"El permiso debe tramitarse por lo menos 22 días naturales antes de la fecha programada y la solicitud tiene sello de recibido el martes 15 de febrero por la tarde", añadió.

Además, indicó que no cuentan con los permisos para venta de licor ni de alimentos.

"Concluyo que hace falta el plan de coordinación con instituciones como la Policía de Tránsito, Cruz Roja, Bomberos y Comisión Nacional de Emergencias", subrayó Salas.

Hasta que las productoras AIB Booking y Arceyut Producciones no entreguen al gobierno local los permisos vigentes, este evento peligra.

"Hago un llamado a los responsables a cumplir a cabalidad con los requisitos para que se lleve a cabo el concierto, cuentan con toda mi colaboración en el proceso apegado a la legalidad", finalizó la alcaldesa.

Teletica.com contactó a las productoras para conocer su versión, pero aseguraron que enviarían un comunicado en los próximos minutos.

Puede encontrar más información en el video adjunto.