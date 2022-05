Película tica se estrenó en Cannes: “Recibimos muy buenos comentarios”

Por Luanna Orjuela Murcia | 25 de mayo de 2022, 9:34 AM

La película costarricense "Domingo y la niebla" se estrenó, este miércoles, en el Festival de Cannes, Francia.

Teletica.com conversó con Felipe Zúñiga, su productor, pocas horas después del esperado estreno.

"El estreno estuvo bastante sentido, cálido y fue muy emocionante. Hubo sala bastante llena. Varias personas costarricenses se acercaron a ver la película. Recibimos muy buenos comentarios y han salido varias críticas buenas para la película. Estamos muy contentos, esperábamos con ansias este momento: la etapa final de la creación, en la cual lo podemos compartir con el público", comentó el productor.





Equipo costarricense que estuvo en el Festival de Cannes.

Al famoso evento de cine viajaron, desde Costa Rica, Sylvia Sossa, actriz; Carlos Ureña, actor; Ariel Escalante, director; Celeste Polimeni, directora de arte; Nicolás Wong, director de fotografía; Gabriela Fonseca, productora; Alberto Torres, músico; Lorenzo Mora, editor, y Felipe Zúñiga, productor.

Este martes fue la gala del 75º aniversario, por eso, el productor de "Domingo y la niebla" confesó su emoción de compartir alfombra roja con directores famosos y de gran trayectoria como Guillermo del Toro, Gael García y Naomi Kawase.

Equipo costarricense que estuvo en Festival de Cannes.

La ceremonia de premiación será este viernes 27 de mayo. El film nacional competirá con otros 14 títulos, entre ellos "The Stranger", del australiano Thomas M. Wright, "Corsage", de la alemana Marie Kreutzer, y "Sick of myself", del noruego Kristoffer Borgli, entre otros.



La película podría llegar a los cines de Costa Rica antes del mes de octubre.

“Esperamos estrenar antes de octubre la película, la idea es que podamos encontrar apoyo de las distribuidoras para que la película tenga un impacto y logre estar más de una semana en cartelera. Es difícil porque hay que competir con películas que tienen toda la industria de Hollywood atrás y su publicidad, sobre todo en un país como el nuestro, que no tiene políticas al respeto como la cuota de pantalla", agregó el productor costarricense.

Director Ariel Escalante Meza, junto a los protagonistas Sylvia Sossa y Carlos Ureña.

LEA TAMBIÉN