Película tica que trata ola de criminalidad llega a la gran pantalla la próxima semana

La ola de violencia que afronta Costa Rica y el reclutamiento de jóvenes que forman parte de las estructuras criminales llega a la gran pantalla (vea video adjunto de Telenoticias).

La película "Todo puede cambiar" aborda la cruda realidad que se vive a diario en barrios y comunidades del país.

Este largometraje participa en siete festivales internacionales y ya tiene una nominación en México.

"Todo puede cambiar" se estrenará el próximo 24 de febrero y llegará a todos los cines del país dos días después.