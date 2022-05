Película tica "Domingo y la niebla" se estrenará en el Festival de Cannes

Por Luanna Orjuela Murcia | 24 de mayo de 2022, 15:09 PM

La película costarricense "Domingo y la niebla" se estrenará este miércoles en el prestigioso Festival de Cannes 2022.



Ariel Escalante Meza, director costarricense, asistió junto a su equipo de producción este martes a la famosa alfombra roja para la gala del 75º aniversario.

Según informó el Centro de Cine, esta película forma parte de "Uncertain regard" (Una cierta mirada), sección paralela a la competición por la Palma de Oro del Festival de Cannes, donde competirá con otros 14 títulos, entre ellos "The Stranger" del australiano Thomas M. Wright, "Corsage" de la alemana Marie Kreutzer y "Sick of myself" del noruego Kristoffer Borgli, entre otros.

"Con esta selección, la obra costarricense se convierte en la única película iberoamericana en competencia, además es la primera película costarricense y centroamericana en formar parte en la competencia oficial del Festival de Cine más grande del mundo", detalló el Centro de Cine.

El film grabado en Cascajal de Coronado relata la historia de Domingo (interpretado por Carlos Ureña), un campesino que empieza a ver a su difunta esposa (Sylvia Sossa) dentro de una extraña niebla que cubre su casa.

"Domingo y la niebla" es uno de los proyectos beneficiados por el apoyo de la quinta convocatoria del Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico El Fauno del Centro de Cine del Ministerio de Cultura y Juventud.

La película es la primera producción de Incendio Cine, compañía productora costarricense. Estuvo a cargo de Felipe Zúñiga, Nicolás Wong, Gabriela Fonseca y Julio Hernández Cordón.

Para más detalles, puede ver el tráiler adjunto.