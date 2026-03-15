Pedregal vibra 'PicNic' 2026: más de 30 mil asistentes en primera jornada del festival

Alrededor de 30.000 personas participan este sábado en la primera jornada de Picnic 2026, que se realiza en el Centro de Eventos Pedregal. Las puertas del recinto se abrieron desde la 1 p. m. para recibir a los asistentes del festival.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la presentación del reguetonero Yandel, quien cerca de las 5 p. m. hizo cantar al público con varios de sus éxitos.

Más tarde, minutos antes de las 7 p. m., la cantante urbana Young Miko subió al escenario y puso a saltar a los asistentes.

Para las próximas horas, la organización espera los conciertos de algunos de los artistas más esperados de la noche, entre ellos Ozuna, la banda mexicana Maná y el rapero estadounidense Tyga, quienes encabezan esta primera fecha del festival.



