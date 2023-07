Paul Reubens, más conocido como Pee-wee Herman, muere a los 70 años

Paul Reubens, el actor estadounidense mundialmente conocido por su papel de Pee-wee Herman, falleció el domingo por la noche de cáncer. Tenía 70 años.



"Anoche nos despedimos de Paul Reubens", anunció su cuenta de Instagram este lunes. "Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años, con la tenacidad y el ingenio que le caracterizaban".



"Talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo entrañable y un hombre de carácter y generosidad de espíritu extraordinarios".



La publicación, acompañada de una foto de Reubens, incluyó un corto comunicado firmado por el actor en el cual hablaba sobre su decisión de mantener su estado de salud de forma reservada.



"Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público a lo que me he enfrentado los últimos seis años", escribió Reubens.



"Siempre he sentido un enorme cariño y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho y he disfrutado haciendo arte para ustedes".



El anuncio repercutió en las redes sociales. "Un comediante brillante y único que hizo reír a niños y padres", escribió el presentador Jimmy Kimmel.



Reubens nació en Nueva York en 1952 y acumuló más de cinco décadas de trayectoria como actor, escritor y director, pero fue su alterego Pee-wee Herman, quien marcó su carrera.



En 1980, el actor dio vida al personaje que siempre llevaba el cabello corto y una moñita roja en "El programa de Pee-wee Herman".



Éxito inmediato, se convirtió en el protagonista de un especial de HBO bajo el mismo nombre en 1981 y, cuatro años después, de la mano del director Tim Burton lanzó "La gran aventura de Pee-wee".



Entre 1986 y 1990, Reubens encarnó el rol en la serie "Pee-wee's Playhouse", y participó en diversos programas, siempre en personaje.



Pero en 1991 el artista fue arrestado por exposición indecente en un cine para adultos de Florida, y el escándalo impactó en la imagen del actor. En consecuencia, Pee-wee Herman desapareció de las pantallas por dos décadas.



En los años siguientes, Reubens interpretó pequeños papeles en una variedad de producciones de cine y televisión. Su alterego renació la década pasada con varias apariciones, entre ellas la película de Netflix "Pee-wee's Big Holiday".