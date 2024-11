Paul McCartney en Costa Rica: Fanáticos llegan de toda Centroamérica para verlo

El regreso de Paul McCartney a Costa Rica, este martes 5 de noviembre, ha generado un movimiento regional de fanáticos. Desde El Salvador, Honduras y Nicaragua, seguidores del exbeatle han viajado horas para presenciar el esperado concierto en el Estadio Nacional de San José, demostrando que la música de McCartney traspasa fronteras y une generaciones.



Los extranjeros fueron recibidos por el Club de Fans de The Beatles en Costa Rica, que fue fundado en 1995. Desde ese momento, organiza diferentes actividades relacionadas con sus ídolos.



Teletica.com conversó con Tatiana Abarca, presidenta del club desde 2011. Abarca dice estar muy emocionada por la presentación de McCartney, por lo que han organizado varias actividades con los seguidores del artista: quieren que sea un evento inolvidable.

“En 2014, fue una locura. Tener a Paul aquí en nuestro país nos hizo sentir realmente privilegiados. Nos preparamos con reuniones previas y, en ese entonces, apenas dormíamos de la emoción. Fue un esfuerzo enorme. En aquella ocasión, pensamos en hacer un ‘fan project’, algo que no era muy común aquí en ese momento. Decidimos hacer carteles con la palabra ‘na’ para cantar en el coro de ‘Hey Jude’. Fue un éxito total, un verdadero boom, y desde entonces otros países empezaron a organizar proyectos similares. La visita de Paul en 2014 quedó marcada en nuestros corazones.

“Este año, si me hubieran preguntado en enero, ni siquiera nos habríamos imaginado que volvería. Aunque él había prometido regresar, parecía algo lejano. Cuando empezaron los rumores, la ansiedad creció entre nosotros. Empezamos a organizarnos de inmediato, ya teníamos diseños de camisetas listos y reuniones en marcha. La expectativa ahora es aún mayor, porque ya lo vimos una vez y sabemos cuánto ha cambiado su show en estos 10 años, mejorando muchísimo. Paul está más activo y vigente que nunca, y nos llena de dicha saber que lo tendremos aquí nuevamente”, acotó.

Este club, que ha sido un pilar para la comunidad “beatlemaniaca” en el país, busca fortalecer los lazos entre los fanáticos de la región y crear un ambiente festivo previo al concierto.



Abarca recordó que cuando se anunció el concierto, muchos pensaron en viajar a otros países para ver a McCartney, pero en eso se confirmó la fecha en Costa Rica. Desde ese momento, el Club de Fans empezó a recibir consultas y mensajes sobre cómo organizarse para venir.



Uno de ellos fue el nicaragüense Omar, quien desde que se enteró de que el intérprete regresaría a Costa Rica, planeó su viaje.

​“Fue caro, casi me gasté todo el aguinaldo para verlo, porque no sé si esta será la última vez que veré a McCartney. Cumplir este sueño de asistir a una prueba de sonido es algo especial", comentó.

Él ya ha asistido a varios conciertos de Paul en países como España, México, Miami y Costa Rica, y se prepara para su segunda vez en suelo costarricense; además, estará en el exclusivo ‘meet and greet’ de Paul y en su prueba de sonido.

​“Hace 10 años vine a verlo aquí, y ahora regreso con muchas expectativas. En el 'soundcheck' incluirán canciones que no estarán en el concierto principal, lo cual lo hace aún más emocionante. Llevaré un regalo especial: tres peluches de conejos tocando el tambor, inspirados en una frase que Paul suele decir en español, ‘tres conejos en un árbol tocando el tambor’. A ver si le gusta.

“Llegué ayer y en el aeropuerto me encontré con colegas de El Salvador; luego nos reunimos con Tatiana y el club aquí en Costa Rica. Este grupo está muy unido y bien organizado. Nos estamos apoyando entre fanáticos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y, por supuesto, Costa Rica para disfrutar de esta experiencia juntos”, concluyó el fan.

Armando Castillo, uno de los fundadores del club de fanáticos ticos, contó que es la segunda vez que verán al británico.

​“Es la segunda vez que tengo la oportunidad de verlo; la primera fue hace 10 años, en 2014. Para muchos costarricenses, fue un sueño hecho realidad, algo que nunca pensamos que sucedería. La idea de que Paul McCartney viniera al país parecía casi utópica. Ahora, tenerlo aquí de nuevo es una oportunidad única y, en lo personal, siento que es una ocasión para darle las gracias. No solo por regresar, sino por todo lo que ha significado para nosotros.

“Tengo 53 años y llevo 47 de ellos siguiendo la trayectoria de The Beatles y la carrera de cada uno de sus integrantes como solistas. Ser parte del club, participar en programas de radio sobre The Beatles, de 2000 a 2012, asistir a festivales y compartir mi colección con otros aficionados me ha permitido vivir su música intensamente. Es como si, de cierta manera, ya lo conociera. La visita de Paul a Costa Rica es cerrar un ciclo para quienes hemos seguido su música desde siempre. Él ya tiene 86 años, y sabemos que probablemente esta será su última gran gira mundial, ya que lleva dos años en este tour. La posibilidad de que regrese es remota, así que esta es una oportunidad única para quienes hemos encontrado en sus canciones el soundtrack de nuestras vidas. Esta es nuestra forma de agradecerle por habernos acompañado musicalmente durante tantos años”, terminó.