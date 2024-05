‘Pato’ Ramírez, mexicano que viaja con su perro por América, “se enamoró de Costa Rica”

Patricio Ramírez, conocido como “Pato”, es un influencer mexicano que viaja desde México hasta Argentina en automóvil, con el objetivo de “conocer su continente”.



Ramírez hace la travesía con su perro Tacho, mascota con la que comparte desde hace seis años y a la que considera “su fiel compañero”.



Teletica.com conversó con el creador de contenido, quien tiene más de tres millones de seguidores en TikTok.



​"Este proyecto es algo que realmente yo tenía planeado desde hace muchos años, siempre fue un sueño para mí conocer, viajar. Yo soy mexicano y amo mi país. Creo que algo que suele suceder mucho es que, antes de conocer realmente nuestro país, mucha gente suele irse a visitar otros países. Entonces, antes de salir de México, quería terminar de conocerlo, ese proyecto me tomó aproximadamente unos dos años.

En su trayecto, el mexicano llegó a Costa Rica, país del que “se enamoró”, por lo que decidió quedarse casi tres meses.

Él recordó que una seguidora lo contactó y le ofreció posada, por lo que decidió quedarse más tiempo para disfrutar del paisaje costarricense.

"Sin duda alguna, Costa Rica enamora. Yo jamás había sentido tanta hospitalidad. La primera semana, los primeros días, a mí me daba un poquito de pena para ser honesto. No podía creer de verdad los tratos que tuvieron hacia nosotros y, conforme fue pasando el tiempo, digamos que nos fuimos encariñando y prácticamente fui adoptado. Podría decirles que ya soy parte de la familia, soy igual de tico que el gallo pinto", añadió.

Entre los lugares que conoció en su estadía están el Volcán Arenal, Volcán Turrialba, Puntarenas, Playa Uvita, Liberia y Guanacaste, en general. Además, resaltó que le gustaría volver y visitar la Isla del Coco.

"Sí, me gustaría volver, tuve la oportunidad de ir a bucear en la Isla del Caño, un paraíso, y me gustaría volver, pero ir a la Isla del Coco. Es una experiencia que, sin duda, es algo costosa y muy difícil de llegar, pero en algún momento de mi vida, yo creo que es algo que me gustaría poder visitar para poder documentar y compartirlo con mi audiencia y con el mundo", añadió.