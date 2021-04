Pasarela de "Fashion With Heart" beneficiará a niños indígenas

La fundación Fashion With Heart realizará una cena benéfica el próximo jueves 29 de abril, con el objetivo de recaudar dinero para vestir a niños y jóvenes con necesidades físicas especiales de comunidades indígenas.

El evento se realizará a partir de las 6:30 p. m. en el Hotel Holiday Inn Escazú, y contará con una pasarela en la que se presentará una colección exclusiva.



“Con Fashion With Heart buscamos resaltar el carácter social de la moda y así no solo mejorar, sino también promover una vida más digna e integral a las poblaciones en alto riesgo social, dándoles acceso a prendas de vestir confeccionadas acorde a cada necesidad especial, sin dejar de ser de primera calidad y fabricadas en Costa Rica”, comentó Julián Sánchez, director de Fashion With Heart.