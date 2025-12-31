Pasadena: historia y modernidad más allá del Desfile de las Rosas

Periodista: Elías Alvarado.

Pasadena no solo es escenario del mundialmente famoso Desfile de las Rosas cada primero de enero. Esta ciudad, ubicada en el condado de Los Ángeles, destaca por su riqueza histórica, su valor arquitectónico y su capacidad para combinar tradición y modernidad en un mismo espacio.



Uno de los puntos clave para conocerla es su City Hall, inaugurado en 1927 y considerado una joya del estilo renacentista mediterráneo, con claras influencias españolas e italianas. Sus columnas, arcos y la cúpula central lo convierten en uno de los edificios gubernamentales más bellos de California. Además de albergar las principales decisiones administrativas de la ciudad, el Ayuntamiento se ha transformado en un símbolo cultural y escenario recurrente de películas, series y fotografías de visitantes de todo el mundo.



La historia de Pasadena se remonta mucho antes de su consolidación urbana. Originalmente fue hogar de comunidades indígenas Tongva y comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX, cuando atrajo a familias de distintas regiones de Estados Unidos gracias a su clima templado, zonas residenciales arboladas y una promesa de vida tranquila. Con el paso del tiempo, pasó de ser una comunidad agrícola a una ciudad próspera con un fuerte enfoque académico y cultural.



Hoy, Pasadena destaca por la convivencia entre su pasado y el presente. Sus calles conservan arquitectura clásica y barrios tradicionales, mientras que alberga centros culturales, museos, restaurantes, cafés, comercios y una activa vida urbana. A esto se suma su relevancia en el ámbito educativo y científico, al ser sede del Instituto Tecnológico de California (Caltech), uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo y cuna de importantes descubrimientos científicos y premios Nobel.



La proyección internacional de la ciudad se refuerza con eventos como el Rose Parade y el Rose Bowl Game, tradiciones centenarias que cada año colocan a Pasadena en la mirada del planeta.



Pasadena es historia, cultura, ciencia y modernidad. Una ciudad que conserva el encanto de lo antiguo mientras continúa avanzando hacia el futuro.



