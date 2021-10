Participante de QQSM donó parte de su premio a ANPA y a Obras del Espíritu Santo

Christian Reyes Morales es un administrador de empresas que se llevó ₡2.000.000 en el programa número 22 de “¿Quién quiere ser millonario?” (QQSM) y decidió donar parte de la ganancia a Obras del Espíritu Santo y a la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA).



“Yo ya tenía pensado donar el 30% de lo que ganara, así fueran 30 millones de colones o 500 mil. Un 15% para Obras del Espíritu Santo y un 15% para la Asociación Nacional Protectora Animal.

“Como el premio fue de 2 millones, serían 300 mil colones para cada uno, yo me puse en contacto con las dos asociaciones y, de hecho, este viernes fui a Obras del Espíritu Santo y realicé la donación, tuve la oportunidad hasta de conversar con el Padre Sergio.

“A mí se me salieron las lágrimas cuando hablé con ellos, porque ellos a veces no creen que es real, pero si, para mi fue algo que realmente llena mucho el corazón, ahora el padre me dijo un montón de cosas bonitas”, relató el participante.

Qué lo motivó

Reyes asegura que su principal motivación son sus padres, que le inculcaron valores, pero que, además, quiere dejar un legado positivo.

“Siempre en la vida he tratado de compartir lo poco o lo mucho que uno tenga, mis papás son mi ejemplo, mi padre siempre fue así, más bien, él siempre dio mucho más para otras personas que para él mismo.

“Mi madre me enseñó que las bendiciones que uno llega a tener en la vida tiene que compartirlas, no para esperar que me devuelvan más sino porque es uno mismo el que se llena de un bonito gesto.

“Cuando me doy cuenta de alguien necesita algo, que se quemó una casa, inundaciones, ponen el Sinpe Móvil en las noticias, yo siempre trato de colaborar con mi granito de arena, ya es algo que he tenido, poder compartir lo que uno pueda dar”, agregó el profesional de 44 años.

Lea también Entretenimiento ¿Cómo escoge QQSM a sus participantes?

Motivar a la gente

Christian menciona que las personas no sabemos si el día de mañana es uno el necesitado y serán otros que tengan que darnos una mano.

“Es un tema de solidaridad. Lo que uno pueda entregarle a una persona le va a dar una alegría y una motivación para salir adelante, personas que están sufriendo en ese momento, porque se les quemó la casa, que les pasó un accidente o una situación X, nosotros podemos ayudar a que pase un poco mejor esa situación tan terrible que está viviendo.

“Entonces yo les diría que ninguno de nosotros ni tiene mucho ni tiene poco, pero siempre vamos a poder dar algo, lo que sea, poder ayudar y salir adelante todos, crear un mejor mundo y una mejor sociedad”, aseveró.

Lea también Entretenimiento Ingeniera guatemalteca se llevó ₡7.5 millones en QQSM

Mamá premiada

Además de la donación, otra gran beneficiada será su madre, doña María de Los Ángeles Morales, a quien llevarán de paseo en unos meses.

“Mi plan es, cuando baje un poquito la pandemia, dentro de unos meses viajar a otro país y llevar a mi madre. Gracias a Dios he podido conocer varios países, algunos por trabajo y otros porque he podido ir, así que quiero viajar con ella”, agregó el participante.

Homenaje a su padre

Don Carlos José Reyes, padre de Christian, murió el 29 de mayo del presente año a causa de una neumonía, aunque uno de sus sueños era ver a su hijo en QQSM, al menos pudo enterarse que participaría antes de morir.

“Mi papá siempre le gustó el programa, lo veíamos juntos, él siempre me motivó a ir, yo le decía que algún día. De hecho, antes de que muriera pude inscribirme y que él supiera que me anoté para participar.

“Me hubiera gustado que me viera participar, pero tuvo una complicación de salud y falleció, entonces yo estuve ahí participando por él sinceramente, porque él me enseñó siempre a ayudar a los demás”, concluyó el vecino de Coronado.

Lea también Entretenimiento ¡Récord mundial! Doña Inés se convierte en la participante más longeva en ganar el premio mayor de QQSM

Gatos y perros de isla Chira recibirán ayuda

Una parte de la donación de Christian viajará hasta isla Chira, donde hay muchas mascotas abandonadas y necesitadas.

“Estamos demasiado agradecidos, son gestos súper nobles que no se ven todos los días, los animales no siempre están en el grupo prioritario de colaboración o ayuda, entonces que alguien piense en ellos es muy gratificante, que nos escogiera nos llena de orgullo, nos da confianza de saber que ayudamos de forma importante a los animales.

“Lo más probable es que con esa donación ayudaremos a animales de Isla Chira, a finales de mes tenemos una gira las familias que ahí viven son muy vulnerables, entonces ellos nos dan algo mínimo simbólico, que es como muestra de respeto y amor a sus animales, que saben que los servicios no son 100% gratuitos, pero si vamos a desparasitar, castrar, analizamos la salud de los perros y los gatos y algo muy importante es que hacemos actividades educativas para ir sensibilizando a la población la importante de no estar adquiriendo nuevos animales, sino mantener de mejor forma los que ya tenemos, cuando sea crean vínculos sanos se hacen vínculos muy bonitos.

“No teníamos todos los recursos, porque la meta es atender a unos 80 o 90 animales, y sabemos que vamos a cambiar muchas vidas en esa isla”, explicó Gisela Vico, representante de ANPA.

En la asociación hacen un llamado a las personas para que colaboren con los más necesitados, en el caso de ellos, animales en abandono.

“Invitamos a las personas que nos leen a que nos conozcan, que se sumen a poder ayudar, talvez se les mueve más el corazón y quieran aportar, no necesariamente hay que ganar en QQSM para decidirse.

“Ahora en diciembre vamos a Parismina, que si le contáramos cómo están los perros y gatos ahí te ponés a llorar, entonces queremos ayudar a esas familias que están muy alejadas”, concluyó Vico.

Si usted desea colaborar con esta fundación animal lo puede hacer al Sinpe Móvil 89963444.

A este mismo número puede llamar o escribir para cualquier consulta, o bien, visitar el Facebook: ANPA CR.

Dinero se convertirá en arroz y aceite para niños

La otra parte de la donación que Reyes realizó fue para Obras de Espíritu Santo, donde agradecen profundamente la donación y la transformarán en arroz y aceite para niños.

“Quiero dar gracias a Dios por ese gesto tan lindo que tuvo Christian, que parte de lo que ha ganado ha dado una oportunidad para los niños.

“El dinero se va a convertir en arroz y aceite para que los niños puedan tener comidita, porque tenemos un serio problema de arroz, en estos días, un proveedor que nos donaba no ha podido regalarnos más arroz ni aceite.

“Es un gesto extraordinario que demuestra que lo poquito o mucho que se tiene, si cada uno aporta un granito, esta sociedad no tendría tanta hambre, tanto dolor, tanta miseria, yo le digo a la gente que tenemos que ayudar, tal vez no vamos a poder eliminar la pobreza, pero si la miseria, no se vale que un país con tanta riqueza haya tanta gente en miseria.

“Felicito a Christian y a este programa que hace posible que muchas organizaciones que están necesitando ayuda se vean beneficiadas, que Dios bendiga a Christian y a la gente de Teletica que por medio de este programa hace posible que también las Obras tengan su pan para alimentar a los niños”, expresó a Teletica.com el padre Sergio Valverde.

Si desea colaborar lo puede hacer visitando el Facebook: Obras del Espíritu Santo.

Si desea ver el programa completo del pasado martes, lo puede hacer ingresando a este enlace.