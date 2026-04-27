Paris Jackson cuestiona película 'Michael' y aviva controversia: “No es real”

A pesar del éxito comercial de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, su hija Paris Jackson rompió el silencio y aseguró que la cinta presenta una versión “edulcorada” e inexacta de la vida del artista, dejando claro que no desea vincularse con la producción.

Según manifestó en redes sociales, fue contactada durante el desarrollo del filme para aportar su visión; sin embargo, asegura que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta.

“Hablé, pero no fui escuchada”, afirmó, al explicar por qué decidió mantenerse al margen, según medios como El Mundo.

La también modelo y cantante fue enfática al señalar que la película está pensada para un sector específico de seguidores.

"Está dirigida a una parte del fandom que aún vive en esa fantasía y, probablemente, estarán satisfechos. Estas biografías son Hollywood. No son reales, aunque se vendan como si lo fueran”, recalcó.

Jackson insistió en que el filme contiene inconsistencias importantes.

​“Hay muchas cosas suavizadas, la historia está controlada y existen inexactitudes, incluso mentiras”, sostuvo, marcando distancia con la narrativa presentada en pantalla.





La hija del artista también aclaró que su postura no responde a conflictos personales con su padre.





​ “El hecho de no participar en una película con errores no define lo que siento”, expresó, desmintiendo críticas que la acusan de resentimiento.

El biopic es protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, quien ha sido destacado por su notable parecido físico con el cantante. A pesar de que la producción buscaba respaldo familiar, figuras cercanas como Paris Jackson —e incluso Janet Jackson, quien no aparece en la cinta— han quedado al margen.