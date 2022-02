¡Pareja triunfa en el cine! Penélope Cruz y Javier Bardem nominados al Óscar

La pareja española conformada por Penélope Cruz y Javier Bardem triunfan en el cine. Ambos actores fueron nominados a los premios Óscar 2022.

Cruz, por su actuación en 'Madres paralelas' y Bardem por 'Being the Ricardos'. Las nominaciones son respectivamente por las categorías de 'Mejor actriz' y 'Mejor actor'.

Los españoles hacen historia al ser nominados en una misma gala para estos importantes premios del sétimo arte.

"Estoy muy contento, especialmente por Penélope. Yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo", dijo Bardem en Madrid después del anuncio.



Cruz recientemente ganó la Copa Volpi en la pasada edición del Festival de Venecia. Si gana el Óscar, sería por segunda ocasión, ya que en 2009 fue merecedora de este galardón por su papel en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Fue la primera española en recibir este importante reconocimiento.

La pareja tiene dos hijos: Luna Encinas Cruz y Leo Encinas Cruz.

Por su parte, Bardem es el actor que ha obtenido el mayor número de premios Goya a la 'Mejor interpretación masculina protagonista', con cuatro galardones. Además, en el 2008 ganó el Óscar al 'Mejor actor de reparto' por su participación en la película 'No es país para viejos'.

Según la revista Hola!, esta es la cuarta ocasión en la que son candidatos al premio más relevante de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Estados Unidos.

La actriz de 47 años competirá contra Jessica Chastain, por 'The Eyes of Tammy Faye' ('Los ojos de Tammy Faye'), Olivia Colman, por 'The Lost Daughter' ('La hija oscura'), Nicole Kidman, por 'Being the Ricardos' ('Ser los Ricardo') y Kristen Stewart, por 'Spencer'.

Y el actor de 52 años tendrá que ganarle a Benedict Cumberbatch, por su participación en 'The Power of the Dog' ('El poder del perro'), a Andrew Gardfield por 'Tick, tick... Boom!', a Will Smith, por 'King Richard' ('El método Williams') y Denzel Washington, por 'The Tragedy of Macbeth' ('La tragedia de Macbeth').