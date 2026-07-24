Paramount acuerda postergar su fusión con Warner Bros

Paramount Skydance acordó postergar su fusión con Warner Brothers Discovery mientras se resuelve una demanda presentada por varios estados de Estados Unidos, dijo la empresa el viernes en un escrito judicial.



Si el acuerdo finalmente se concreta, la nueva empresa resultante de la fusión redefiniría la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Además, representaría una gran victoria para sus propietarios, la familia Ellison, aliados cercanos del presidente Donald Trump.



Una jueza federal de California había ordenado a las empresas pausar temporalmente el acuerdo de 110.000 millones de dólares en un fallo del lunes, apenas dos días antes de que la Unión Europea diera una aprobación condicionada a la fusión.



Paramount acordó retrasar el acuerdo hasta junio de 2027, informó la compañía.



El gobierno Trump aprobó el megacuerdo el 12 de junio sin exigir un solo cambio, despejando el camino para una de las mayores fusiones de medios en años.



Una coalición de 12 estados gobernados por demócratas presentaron una demanda la semana pasada para bloquear el acuerdo. Estos son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.



En su demanda, los 12 estados sostienen que la empresa fusionada controlaría cerca del 27% de la distribución cinematográfica de estrenos en salas y un porcentaje similar de la concesión de licencias de canales de televisión por cable básico.

"Detener esta fusión mientras nuestro caso avanza es una victoria crucial en nuestros esfuerzos por hacer cumplir la ley y proteger las industrias del cine y la televisión", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado el viernes.

La saga se ha vuelto políticamente delicada, ya que el presidente Trump ha dicho públicamente que intervendría en el acuerdo, mientras el destino de CNN —una cadena de noticias que es blanco frecuente de la ira del presidente— pende de un hilo.



La fusión dejaría una enorme cartera de activos mediáticos bajo el control de una sola empresa, incluyendo a CNN, Warner Bros. Pictures y el servicio de streaming HBO Max.