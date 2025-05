"Papito, te prometo que voy a cuidar a mami": Hijas de Carlos Echandi despiden a su padre

"Los papás nos enseñan a vivir tantos momentos, menos este”, publicó Ana Bárbara Echandi, hija mayor de Carlos Echandi, en sus redes sociales junto a una fotografía en la que sujeta la mano de su papá. "Te quiero de aquí a las estrellas, papi", agregó, en un texto que plasma el intenso y profundo sentir que embarga un corazón cuando muere un padre.

Hace poco más de un año, toda la familia Echandi se unió con gran alegría para celebrar el matrimonio de Ana Bárbara, quien externó en varias ocasiones a través de publicaciones en redes sociales el valor que tiene su familia en su vida.

Daniela Echandi, la otra hija de Viviana y Carlos, también dedicó unas líneas en sus redes sociales a su papá, quien falleció la madrugada de este domingo tras un periodo de hospitalización producto de una falla renal.