'Papi Pazz' celebrará en el hospital su cumpleaños número 55

El humorista Mauricio Artavia, conocido como 'Papi Pazz', celebrará este viernes su cumpleaños número 55 en el Hospital San Rafael de Alajuela, donde se encuentra internado.

Desde el centro médico, él contó a Teletica.com que tiene un tumor benigno en la parte de atrás del estómago, cerca del riñón izquierdo. Por eso, desde el lunes en la noche se encuentra en las buenas manos del personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La cirugía está programada para el próximo martes. "Lo ingresan a uno con tiempo para nutrirlo, no es que uno esté desnutrido, sino para prepararlo para la cirugía", comentó el humorista.

A pesar de estar hospitalizado, se mantiene con su humor característico. Hasta le hizo una carta a La Sele. "En realidad, es una forma de distraerme, me gusta escribir el humor que practico".

"No puedo ponerme a pensar en que me falta mínimo una semana aquí, nada que ver pensar en eso. Lo que hay que pensar es cuántas personas están detrás de una oportunidad como esta por años; entonces, más bien, ser agradecido con Dios de que por fin me van a quitar ese cuerpo extraño", reflexionó el alajuelense.

El humorista, quien es ficha de El Chinamo y exparticipante de Tu Cara Me Suena, resaltó la importancia de la prevención.

"Gracias al Señor no he tenido ningún tipo de dolor. Yo me estaba haciendo un ultrasonido de próstata para hacerme el control; por eso, lo bueno de la prevención, y apareció esa pelota, y empecé a tratármela desde hace ocho meses. Me hicieron biopsia y gracias a Dios apareció benigno el tumor. Si no me hubiera hecho el ultrasonido ahí anduviera, la prevención es una de las mejores medicinas que hay", acotó.

'Papi Pazz' está muy motivado porque mañana cumple 55 años y la pasará en un "resort de cinco estrellas".

"Para verlo de forma positiva, entramos aquí con la Selección, de quinto lugar, y salimos de aquí con la Selección clasificada al mundial, ya que me voy a tirar los partidos desde acá", concluyó Artavia.