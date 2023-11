Paola Jara habla de su lucha por abrirse espacio en el mundo de las rancheras en Colombia

“Ha sido una carrera lenta, pero con pasos seguros. Vivo muy agradecida por todo lo que ha pasado hasta el momento. No ha sido fácil, ser mujer en un género donde los hombres han llevado la batuta, ha sido a punta de trabajo, de esfuerzos, perseverancia, de seguir ahí y no rendirme. Estoy muy satisfecha con lo que he logrado hasta el día de hoy, muy agradecida con el público, con los medios, por el cariño que me han regalado, ha sido una carrera bien luchada”, aseveró.