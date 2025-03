Paola Chacón rompe en llanto en redes sociales y pide ayuda a sus seguidores

La exreina de belleza Paola Chacón compartió por medio de su Instagram la difícil situación que atraviesa. Entre lágrimas, la modelo pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a su gato persa "Giro". Según explicó, el gato se perdió el pasado lunes 3 de marzo.

​"Giro es un gato persa. Tiene el estómago rapado porque venía a hacer unos exámenes, ya que se me está orinando en toda la casa. Pensamos que era cistitis y no, lo único que tenía era estrés porque siempre quería pasar afuera. Lo empecé a sacar un ratito afuera de mi casa, ya tenía 5 o 6 días sacándolo 1 hora y lo metía y se estaba supertranquilo. El lunes en la tarde lo saqué y pues ya no lo encontré más", comentó.