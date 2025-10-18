Palmares se enciende con sabor: llega el BBQ Fest Backyard Series 2025

Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, el campo ferial de Palmares será sede de la primera edición del BBQ Fest Backyard Series 2025, un evento gastronómico que promete reunir a familias, amigos y amantes de la parrilla en un ambiente festivo, educativo y competitivo.

La actividad, avalada por Kansas City Barbecue Society (KCBS), se realizará en el redondel y salón comunal del campo ferial, con horarios accesibles para todo público: viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., sábado de 12:00 m.d. a 10:00 p.m. y domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Parrilla, música y diversión para toda la familia

El viernes la entrada será completamente gratuita, ideal para disfrutar de la apertura del festival, música en vivo y las primeras actividades del fin de semana. El sábado y domingo el ingreso tendrá un costo de 2,500 colones, con bebida de cortesía incluida.

Además, por cada entrada vendida se donarán 500 colones al Hogar de Ancianos de Palmares.

El BBQ Fest ofrecerá:

Competencias para principiantes y profesionales

Clases magistrales de parrilla

Exhibiciones de técnicas y herramientas

Stands comerciales con productos BBQ

Zona infantil con inflables y actividades

Música en vivo con Rodrigo Lagunas (viernes), Las Tortugas (sábado) y Plancharanga (domingo)

Cada día competirán hasta 12 equipos nacionales en categorías como pollo, costillas de cerdo y Boston Butt. Los jueces certificados evaluarán apariencia, textura y sabor bajo un sistema de puntaje a ciegas, garantizando imparcialidad.

El público también podrá participar en el sorteo de una parrilla Weber y una clase de parrilla con GrillMasters, al comprar su entrada.

El evento contará con parqueo (con costo adicional), baños equipados, seguridad y atención de primeros auxilios por parte de la Cruz Roja. Se recomienda asistir con ropa cómoda, calzado adecuado, protección solar y muchas ganas de disfrutar.

Las entradas están disponibles en Starticket o pueden adquirirse el mismo día en el campo ferial.