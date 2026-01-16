Palmares 2026 combina conciertos, cultura y tradición durante 12 días de fiesta

Las Fiestas Cívicas de Palmares 2026 se desarrollan desde el pasado jueves hasta el 26 de enero y ofrecen una agenda amplia que integra conciertos internacionales, actividades culturales, eventos deportivos y tradiciones populares, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.



La organización confirmó que la programación busca mantener el carácter familiar y cultural del festejo, al tiempo que refuerza su atractivo con espectáculos musicales de alto perfil y actividades que se extenderán durante casi dos semanas en el Campo Ferial de Palmares y espacios aledaños.



Uno de los ejes de la edición 2026 será la oferta cultural. Durante todos los días del evento se realizará PalmarINK, una iniciativa que tendrá como sede la Galería de Arte, con talleres de pintura, charlas especializadas sobre tatuaje, concursos de cosplay, graffiti, música en vivo y competencias de tatuaje, entre otras actividades.



Esta programación cultural se mantendrá activa de forma paralela a los eventos masivos, con el objetivo de diversificar la experiencia de quienes visiten Palmares.



Este viernes la agenda está protagonizada con pasacalles y corrida de toros, mientras que el sábado 17 se celebrará el tope tradicional y el Verano Toreado, dos de las actividades más representativas del calendario palmareño.



Deportes y conciertos internacionales



El domingo 18 de enero se concentrará una de las jornadas más cargadas, con la realización de la Clásica Palmarín MTS MTB, además del concierto internacional de Óscar D’León, junto a actividades como rodeo y campeonato de monta.



A lo largo de la semana se desarrollarán otras propuestas, entre ellas carrera de botargas, corridas de toros, juegos de pólvora, festival infantil, tope de caballitos de palo y diversas dinámicas recreativas dirigidas a público familiar.



La recta final de las fiestas llegará el domingo 25 de enero con un motor show, el concierto de Piso 21, además de campeonato de monta y corrida de toros.

El lunes 26 se realizará el cierre oficial con pasacalles, una última corrida de toros y juego de pólvora.



Las entradas para los distintos eventos estarán disponibles en Kuikpei.com, plataforma oficial de venta para la edición 2026.





