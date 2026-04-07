Padre Minor reaparece en televisión nacional

El exsacerdote costarricense Minor de Jesús Calvo, conocido popularmente como el Padre Minor, volvió a la televisión nacional este martes 7 de abril, para una participación en el programa De Boca en Boca, en lo que representa una de sus apariciones públicas más visibles en los últimos años.

Su presencia en pantalla se da meses después de haber reaparecido en redes sociales el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando compartió un mensaje de fin de año centrado en la gratitud.

En ese video, difundido a través de las plataformas de su espacio radial “Jesús está vivo”, el sacerdote instó a sus seguidores a reflexionar sobre lo vivido y a no formar parte de “los malagradecidos”.

La reaparición mediática del Padre Minor no pasa desapercibida debido a su historial público. Hace más de dos décadas fue una figura ampliamente conocida en Costa Rica, tanto por su presencia en medios de comunicación como por los casos judiciales que enfrentó, los cuales lo llevaron a cumplir una pena de cárcel en 2004.

Tras recuperar la libertad, Calvo ha mantenido una actividad más discreta, enfocada en su programa radial y en labores sociales. Desde hace algunos años impulsa iniciativas de ayuda a personas en condición de vulnerabilidad, incluyendo la entrega de víveres a decenas de familias, labor que ha vinculado a su proyecto “Ministerio de la Caridad Jesús de la Misericordia”.



