Pablo Pineda, el actor tico que llegó a 'The Chosen': “Pensé que jamás me llamarían”

Vivir lejos de Costa Rica no le impidió a Pablo Pineda protagonizar una historia digna de contar. Desde Utah, Estados Unidos, este joven costarricense encontró una oportunidad inesperada que lo llevó a ser parte de la reconocida serie The Chosen, una de las producciones religiosas más vistas a nivel mundial.

Todo comenzó con una duda sencilla, pero decisiva: “¿Y si, sí?”. De esa manera recuerda el momento en que decidió responder a un anuncio en redes sociales que buscaba extras para la serie. Lo que parecía improbable se convirtió en realidad en cuestión de días.

“Pensé que era broma o que jamás me llamarían, pero envié mis fotos y mi disponibilidad. A los pocos días me contactaron diciendo que les interesaba mi perfil”, contó a Teletica.com.

Desde 2019, Pineda vive en Utah, estado donde se encuentra uno de los sets más grandes que recrea la antigua Jerusalén. Su disponibilidad laboral le permitió asistir a los rodajes, donde participó durante cinco días de grabación.

Aunque su aparición en pantalla suma menos de un minuto por episodio, el impacto de la experiencia fue profundo. En total, aparece en tres capítulos de la cuarta temporada.

“Sé que parece poco tiempo, pero estar ahí con todo el equipo de producción fue increíble”, afirmó.

Así es grabar en The Chosen

El proceso en el set era riguroso y detallado. Desde vestuario hecho a mano, hasta maquillaje y utilería específica para cada escena, cada elemento buscaba recrear fielmente la época.

Pineda recuerda que incluso el hijo del creador de la serie, Dallas Jenkins, participaba en la selección de extras para escenas específicas.

El respeto y la disciplina también eran clave. El uso de teléfonos estaba restringido, una medida implementada tras incidentes en temporadas anteriores. Aun así, destaca la cercanía del elenco.

“Todos eran muy amables, siempre saludaban. Fue impactante verlos prepararse y entender que todo eso era real”, comentó.

Durante su participación, Pablo formó parte de varias escenas importantes, incluída una ambientada en Éfeso, donde interpretó a un ciudadano que carga un altar pagano, y otra donde presencia un mensaje clave de Jesús hacia Pedro.

En otra escena llegó a interactuar físicamente con el personaje principal, interpretado por Jonathan Roumie.

“Nos dijo: ‘Empújenme sin miedo, ¡estoy listo!’”, recordó entre risas.

Las coincidencias también marcaron su experiencia. Días después de una grabación, se encontró casualmente con Abe Bueno-Jallad en una cafetería, quien lo reconoció.

Además, durante el desfile del 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos), en Provo, logró tomarse fotos con el elenco y obtener un saludo especial de Roumie para su madre.

Un camino lejos de casa

Pablo vive en Estados Unidos desde 2016. Inicialmente llegó como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, regresó brevemente a Costa Rica y luego volvió en 2019 para completar sus estudios, los cuales finalizó en 2024.

Su historia también está marcada por sacrificios. Durante el proceso de su residencia, no pudo salir del país, lo que le impidió despedirse de sus abuelas.

“Ha sido difícil porque soy el único de mi familia que vive afuera, pero sé que ellas estarían felices de verme aquí, criando a mi familia y representando a mi país”, expresó.

Actualmente, está casado y es padre de una niña.





Más allá de la experiencia televisiva, Pablo destaca el mensaje que transmite la serie y el impacto personal que tuvo en él.