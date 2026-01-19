Entretenimiento
Pablo Gabas hospitalizado durante el fin de semana: él mismo cuenta por qué
La información fue confirmada a este medio por el exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense.
El exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense (LDA), Pablo Antonio Gabas, fue internado este fin de semana en el Hospital México por requerir una operación ambulatoria.
Así lo confirmó el excapitán manudo a Teletica.com. Según indicó, sufrió una apendicitis y, por eso, lo operaron el pasado sábado 17 de enero.
La intervención quirúrgica se realizó con éxito y ya le dieron la salida. Ahora él se recupera en casa con su familia.
"Lo importante es que ya estoy en casa, sobre todo para que la gente no se preocupe", dijo la querida figura de la Liga a este medio.