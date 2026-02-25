Pablo Campos sobre accidente en Brasil: “Cuando volví a ver al chofer, estaba dormido”

El periodista de Los Doctores y Calle 7 Informativo, Pablo Campos, amplió detalles a Teletica.com sobre el accidente de tránsito que sufrió durante sus vacaciones en Brasil y que lo mantiene bajo observación médica en el Hospital Municipal Miguel Couto.



Campos contó que el percance ocurrió de madrugada de este miércoles, cuando se dirigía a un recorrido turístico.

​“Yo iba de camino para un "tour" que empezaba a las 4:30 a.m. que se llama Morro Dois Irmãos. El Uber iba bien, pero sentí en dos ocasiones que se le tambaleaba el carro; cuando sentí fue el golpe contra el poste. En el momento del choque volví a ver al chofer y estaba dormido, se despertó del golpe. Lastimosamente no lo había visto, porque yo iba viendo el teléfono”, relató.

Tras el impacto, el comunicador describió momentos de incertidumbre en la vía.

​“Creo que fue lo más extraño. Porque el chofer no reaccionaba, yo me bajé del carro y empecé a parar vehículos, pero nadie paraba. Lo relaciono con que aquí es muy inseguro y me imagino que a la gente le da miedo. Yo llamé al 911 y llegó en 10 minutos”, explicó.

Sobre su estado de salud, aseguró que ha recibido una atención médica integral.

​“El trato ha sido sorprendente. Apenas llegué, me vio un internista, luego un neurólogo, radiólogo y fisioterapeuta. Después me hicieron rayos X en cara, tórax, abdomen y pelvis”.

Aunque cuenta con seguro médico, hubo un detalle que le llamó particularmente la atención.

“Sí tengo seguro, pero lo que más me sorprendió fue que en el hospital me dijeron: ‘ahora eso no es necesario’”, comentó.

Campos también reveló que decidió avisar a su familia varias horas después del accidente para evitar alarmarlos en plena madrugada en Costa Rica.

“Les avisé muy tarde, porque aquí van tres horas adelante y no quería asustarlos porque en Costa Rica era como la 1:30 a.m.”.

En cuanto a sus planes de viaje, el periodista indicó que, por ahora, su prioridad es recuperarse.