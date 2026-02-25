Pablo Campos sobre accidente en Brasil: “Cuando volví a ver al chofer, estaba dormido”
El periodista contó que el percance ocurrió de madrugada, cuando se dirigía a un recorrido turístico.
El periodista de Los Doctores y Calle 7 Informativo, Pablo Campos, amplió detalles a Teletica.com sobre el accidente de tránsito que sufrió durante sus vacaciones en Brasil y que lo mantiene bajo observación médica en el Hospital Municipal Miguel Couto.
Campos contó que el percance ocurrió de madrugada de este miércoles, cuando se dirigía a un recorrido turístico.
“Yo iba de camino para un "tour" que empezaba a las 4:30 a.m. que se llama Morro Dois Irmãos. El Uber iba bien, pero sentí en dos ocasiones que se le tambaleaba el carro; cuando sentí fue el golpe contra el poste. En el momento del choque volví a ver al chofer y estaba dormido, se despertó del golpe. Lastimosamente no lo había visto, porque yo iba viendo el teléfono”, relató.
Tras el impacto, el comunicador describió momentos de incertidumbre en la vía.
“Creo que fue lo más extraño. Porque el chofer no reaccionaba, yo me bajé del carro y empecé a parar vehículos, pero nadie paraba. Lo relaciono con que aquí es muy inseguro y me imagino que a la gente le da miedo. Yo llamé al 911 y llegó en 10 minutos”, explicó.
Sobre su estado de salud, aseguró que ha recibido una atención médica integral.
“El trato ha sido sorprendente. Apenas llegué, me vio un internista, luego un neurólogo, radiólogo y fisioterapeuta. Después me hicieron rayos X en cara, tórax, abdomen y pelvis”.
Aunque cuenta con seguro médico, hubo un detalle que le llamó particularmente la atención.
“Sí tengo seguro, pero lo que más me sorprendió fue que en el hospital me dijeron: ‘ahora eso no es necesario’”, comentó.
Campos también reveló que decidió avisar a su familia varias horas después del accidente para evitar alarmarlos en plena madrugada en Costa Rica.
“Les avisé muy tarde, porque aquí van tres horas adelante y no quería asustarlos porque en Costa Rica era como la 1:30 a.m.”.
En cuanto a sus planes de viaje, el periodista indicó que, por ahora, su prioridad es recuperarse.
“Yo debo regresar el domingo; por ahorita solo pienso en sentirme mejor. Mañana veré qué hago”, concluyó.