Pablo Campos regresa a la televisón tras accidente: "Estoy moreteado y me duele la nariz"

El periodista de Los Doctores y Calle 7 Informativo,﻿ Pablo Campos, regresa este lunes a la televisión, apenas unos días después del accidente de tránsito ﻿que sufrió durante sus vacaciones en Brasil y que lo mantuvo bajo observación médica.

“Ya hoy regreso a los programas, a ‘Calle 7’ y a ‘Los Doctores’, si Dios lo permite. Gracias a Dios me siento bien”, aseguró el comunicador a Teletica.com.

Aunque reconoció que aún presenta secuelas físicas, se mostró optimista con su recuperación.

“Todo moreteado, sí tengo muchos moretes en el estómago, pero quedé con una sensación en la nariz como si estuviera resfriado, como que me cuesta respirar”, detalló.

Campos explicó que, tras llegar al país, fue valorado nuevamente por un médico, quien revisó las placas realizadas en Brasil y detectó una obstrucción en el tabique nasal izquierdo.

“Él me dijo que el tabique izquierdo de la nariz está obstruido, que eso es lo que hace que me sienta gangoso, como si estuviera con gripe y me cueste respirar”, comentó.

El impacto del carro al chocar le causó a Campos varios moretes.

El periodista permaneció un día completo en el hospital en Brasil, desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m., y luego guardó reposo absoluto en el hotel.





​“Ese día y el siguiente estuve en cama porque sí me dolía mucho. Me inyectaron tramal dos veces y eso me provocó mucho asco y vómito”, relató.

​Incluso, indicó que se mantuvo en contacto con médicos en Costa Rica, quienes le confirmaron que esas reacciones eran efectos secundarios del medicamento. Los golpes más fuertes los recibió en el pecho, el abdomen y la cara.

“Hasta la fecha, lo único que me duele es la nariz. Por lo demás, gracias a Dios me siento superbien”, afirmó.

Campos regresó al país este domingo en el vuelo que ya tenía programado. “Yo me vine normal, llegué como a las 8 o 9 de la mañana. No adelanté el vuelo”, explicó.

Durante sus últimos días en Río de Janeiro, también destacó un gesto que calificó como especial. Según contó, una alcaldesa de Costa Rica lo ayudó a contactar autoridades locales y un funcionario de la oficina de turismo lo acompañó en algunos recorridos luego de su accidente.

“Los últimos días fui al Cristo Redentor, a dos museos y a la favela Rocinha. Fue algo muy bonito, gracias a la alcaldesa”, señaló.

Ahora, enfocado en su recuperación, el comunicador retoma sus funciones frente a las cámaras con gratitud y entusiasmo.