Pablo Alborán anuncia lanzamiento de su nuevo álbum 'Vértigo''

Pablo Alborán anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “Vértigo” y el single “Si hubieras querido”.​

Hace varios días, el cantante comenzó a poner los hashtags en sus redes sociales #V y #SHQ. La semana pasada reveló que estos correspondían a su próximo álbum de estudio.

“Vértigo” se lanzará a finales de este 2020 y la nueva pieza “Si hubieras querido” se publicará este jueves 24 de setiembre.

Para Alborán, “Vértigo es el título más honesto que podía darle a este álbum. Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo (...) pero, por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo”.

En este álbum, Pablo ha vuelto a confiar en Julio Reyes como productor, con quien ya trabajó en 'Prometo'; además, ha coproducido varios temas junto a Fede Vindver (productor de artistas como Kanye West, Coldplay, Missy Elliott, Muse y Ricky Martin).