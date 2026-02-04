Ozuna “quiere repetir” visita a Costa Rica: PicNic anuncia su presentación en el festival

El cantante puertorriqueño Ozuna fue confirmado, este miércoles, como nuevo artista del PicNic Fest 2026 y formará parte del lineup del sábado 14 de marzo, en la undécima edición del festival que se realizará en el Centro de Eventos Pedregal.



El anuncio lo hizo la productora Jogo a través de sus redes sociales, donde adelantó que el intérprete llegará con todos sus éxitos.

“Ozuna encenderá el escenario con todos sus temazos. ¡Le meteremos al baile con música buena!”, publicó la organización.



Con esta presentación, Ozuna regresará a Costa Rica tres años después de su última visita al país, que se dio el 4 de febrero de 2023, cuando también participó en el PicNic Festival. Anteriormente, el artista se había presentado en suelo costarricense en 2018 como parte de su Odisea World Tour.



Con su incorporación al cartel, el llamado “Negrito de ojos claros” se une a una jornada que ya incluye a figuras internacionales como Maná, Tyga, Young Miko, Rels B, Yandel y Tokischa, consolidando el 14 de marzo como uno de los días más fuertes del festival en cuanto a música urbana y pop latino.

La alineación del sábado 14 de marzo también estará integrada por Kapo, De La Rose, Kybba, Original Koffee, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Jerry Di, Lasso, Fuerza Dread, Rising Sound, Shel Dixon, Khriztian GC, Diego C, 4BES, Jessi E y Lea.



Por su parte, el sábado 21 de marzo el escenario principal recibirá a Christina Aguilera, Christian Nodal, Mora, Simple Plan, Juanes, Trueno, Bomba Estéreo, Lunay, Enanitos Verdes, Orishas, Corina Smith, Juan Duque, Yan Block, Rainao, Tapón, Moodo, Sonámbulo, Sonia Slo, Asian y Joi.



Jogo dejó espacios marcados como artistas sorpresa, lo que mantiene la expectativa de nuevos anuncios conforme se acerque el evento. Según la organización, el próximo artista será anunciado este miércoles a las 5 p. m.





