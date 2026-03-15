‘Oye mi amor’ y ‘Se preparó’ resonaron en Belén: ‘PicNic’ finaliza primera fecha

El calor de la tarde marcó el inicio. A la 1 p.m., cuando se abrieron las puertas del Centro de Eventos Pedregal, los primeros asistentes comenzaron a llenar el recinto para vivir la primera fecha del PicNic Festival Centroamérica. Con el sol todavía alto y una temperatura cercana a los 29° Celsius, grupos de amigos y familias se repartían entre escenarios, zonas de comida y espacios de descanso.



La música empezó a tomar forma durante la tarde con distintas propuestas que calentaron el ambiente. Sin embargo, conforme caía el sol, el escenario principal comenzó a llenarse de fanáticos que esperaban a los artistas más populares de la jornada.

La energía se mantuvo a eso de las 5:15 p.m. cuando el veterano del reguetón Yandel subió al escenario y puso a cantar a Pedregal con clásicos como Encantadora y Nunca me olvides, aunque en un formato sinfónico. uno de los coros más potentes de la jornada.

Cerca de las 6:45 p. m., la puertorriqueña Young Miko apareció en escena y el público respondió de inmediato. Canciones como Classy 101, Riri y Lisa fueron coreadas por miles de personas que no dejaron de saltar frente al escenario.



Poco después, el ambiente urbano continuó con la presentación de Ozuna, quien hizo vibrar a los asistentes con éxitos como Se preparó, Criminal y Taki Taki, temas que encendieron uno de los momentos más intensos de la noche con miles de celulares iluminando el recinto.

Mientras tanto, en otros escenarios, artistas como Tyga encendían la fiesta con temas como Taste y Rack City, mientras que más tarde Tokischa provocó una reacción explosiva entre el público con canciones como Linda y Delincuente. Ya entrada la madrugada, Rels B cierra con un ambiente más melódico que el público acompañó con temas como Cómo dormiste? y A mí.



Pero el momento más esperado de la noche llegó pasadas las 10 p.m., cuando la legendaria banda mexicana Maná apareció en el escenario principal. Desde los primeros acordes de Oye mi amor, el público respondió con un coro masivo que se escuchaba en todo el recinto. El repertorio continuó con clásicos como Rayando el sol, Clavado en un bar y Vivir sin aire, canciones que conectaron con distintas generaciones.



Durante toda la jornada, más de 30 mil personas circularon entre los escenarios del festival, mientras un operativo especial de tránsito y seguridad coordinado por la Policía Municipal de Belén y otras instituciones se mantuvo activo para facilitar la movilidad y la atención de emergencias.

Así, entre luces, pantallas gigantes y miles de voces cantando al mismo tiempo, la primera fecha del PicNic Festival Centroamérica llegó a su fin.



