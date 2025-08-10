'Otro viernes de locos' fue filmada en locaciones recuperadas tras incendios en California

Más de dos décadas después del estreno de Un viernes de locos, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a intercambiar cuerpos en la esperada secuela.

Pero esta vez, el regreso va más allá de la pantalla: buena parte del rodaje de Otro viernes de locos se realizó en las mismas locaciones originales de California, algunas de ellas gravemente afectadas por incendios recientes. La decisión, impulsada por Curtis, buscó honrar el legado de la película de 2003 y preservar su memoria cinematográfica, según reveló la actriz en una entrevista con El País.

​"Quería que volviéramos a donde todo empezó. Estos lugares forman parte de la historia que contamos y de nuestra historia como equipo", explicó Curtis. La producción trabajó en la recuperación y adaptación de varios escenarios icónicos para recrear con fidelidad la atmósfera del film original, pese a los daños sufridos por el fuego.

La secuela, dirigida por Nisha Ganatra y escrita por Jordan Weiss junto a Elyse Hollander, retoma la historia de Tess y Anna Colman, quienes nuevamente enfrentan un intercambio de cuerpos que las obliga a ver la vida desde la perspectiva de la otra. El elenco original se reencuentra, incluyendo a Mark Harmon, Chad Michael Murray y Rosalind Chao, en una trama que mezcla humor, nostalgia y reflexiones sobre familia y empatía.

​'Otro viernes de locos' estrenó el pasado jueves 7 de agosto.

El film de 2003, basado en la novela Freaky Friday de Mary Rodgers, fue un éxito global y se convirtió en un clásico de la comedia familiar, manteniéndose vigente gracias a su difusión en DVD, Disney Channel y plataformas de streaming. Esta continuidad permitió que nuevas generaciones descubrieran la historia, algo que Curtis y Lohan consideran clave para que la secuela cobre sentido.

Otro viernes de locos ya está disponible en cines, ofreciendo a los fans una mezcla de recuerdos, risas y un tributo tangible a los lugares donde todo comenzó.



