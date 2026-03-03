Orquesta Filarmónica rendirá tributo a Alejandro Sanz en el Melico Salazar

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica presentará el próximo fin de semana el concierto Corazón partío: Lo mejor de Alejandro Sanz, un homenaje sinfónico dedicado al reconocido cantautor español. Este se realizará el sábado 7 y domingo 8 de marzo en el Teatro Melico Salazar, en San José.

La propuesta musical combinará la fuerza de la orquesta en vivo con la voz del artista internacional Fran Valenzuela, quien interpretará algunos de los temas más emblemáticos de Sanz, entre ellos Corazón partío, junto a otras canciones que han marcado generaciones y forman parte del repertorio latino más influyente de las últimas décadas.

El espectáculo estará bajo la dirección del maestro Marvin Araya, quien liderará arreglos especialmente creados para esta producción, aportando nuevas sonoridades y profundidad a cada pieza. La intención, según explicó el director, es ofrecer una experiencia cercana y conmovedora para el público costarricense.

Interpretar el repertorio de Sanz representa, en palabras de Araya, un reto artístico cargado de emoción y sensibilidad, elementos que buscan trasladar al escenario junto a la interpretación de Valenzuela.

Las funciones están programadas para el sábado a las 8 p. m. y el domingo a las 4 p. m. en el Teatro Melico Salazar, recinto que permitirá una experiencia acústica óptima y una conexión directa entre músicos y audiencia.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio web entradas.cr y tienen un costo que inicia en ₡24.000. La organización recomienda comprarlas con anticipación, ya que se trata de presentaciones únicas y de cupo limitado.

Este tributo forma parte de la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, que continúa apostando por producciones versátiles y propuestas que acercan al público nacional a grandes referentes internacionales.







