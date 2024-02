'Oppenheimer' se lleva el máximo galardón en los SAG Awards

Triunfo y reconocimiento

La noche también honró a la televisión. La comedia The Bear ganó por su reparto y por sus protagonistas, Jeremy Allen White y Ayo Edebiri. Succession se quedó con el premio al mejor reparto de serie dramática, mientras que Elizabeth Debicki ganó como mejor actriz por su interpretación de la difunta princesa Diana en The Crown.

Pedro Pascal se llevó el premio al mejor actor de serie por The Last of Us, admitiendo que estaba borracho y convirtiéndose en uno de los muchos intérpretes que aprovecharon el tono relajado de Netflix -y las diferentes normas sobre lo que está permitido en la televisión- para soltar una grosería.