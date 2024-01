'Oppenheimer' brilla en los Globos de Oro, mientras 'Barbie' queda como la más taquillera

8 de enero de 2024, 5:13 AM

Oppenheimer y Poor Things ("Pobres criaturas") triunfaron en las categorías cinematográficas de la 81ª edición de los Globos de Oro y Succession y The Bear en las de televisión.

Como era de esperar, Barbie —que era la más nominada, pero no obtuvo ninguno de los principales premios—, se coronó como el mayor logro cinematográfico de taquilla, una categoría nueva.

En unos Globos de Oro sin mensajes ni referencias al contexto sociopolítico global, destacaron las palabras de Lily Gladstone al recibir el galardón por su interpretación en Killers of the Flower Moon, cinta dirigida por Martin Scorsese.

"Tan solo hablo un poco del idioma blackfeet, la hermosa nación que me crió y me animó a seguir haciendo esto", le dijo a la audiencia.

"Estoy aquí con mi madre, quien, aunque no es blackfeet, trabajó incansablemente para que el (idioma) blackfeet ingresara a nuestro salón de clases", prosiguió.

En Killers of the Flower Moon, Gladstone interpreta a Mollie Burkhart, una mujer osage cuyos familiares son brutalmente asesinados como parte de un complot de colonos blancos para mudarse a sus tierras y apoderarse de su fortuna.

"Una historia impactante sobre el dilema ético de las armas nucleares recauda mil millones de dólares... ¿les suena? No. Excepto porque Universal apostó fuerte por Christopher Nolan para dirigirla", subrayó.

What Was I Made For? de Billie Eilish, se alzó como mejor canción original. Era una las tres canciones de Barbie nominadas en la categoría.