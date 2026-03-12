Opo Marín habla de su relación con “El Porcio”: “De mi parte nunca ha habido enemistad”

El humorista costarricense Opo Marín se refirió públicamente a la supuesta enemistad con el también comediante Carlos Ramos, conocido como “El Porcionzón”, durante una entrevista en el programa Casual con Tavo López.

Marín aseguró que, al menos de su parte, nunca ha existido una rivalidad con Ramos, aunque reconoció que entre ambos hubo roces profesionales y situaciones personales que pudieron generar distancia.

“Que tengamos una amistad muy estrecha no, sería mentir. Pero yo le tengo aprecio y lo admiro. Para mí es uno de los buenos”, afirmó el humorista.

Un origen personal del distanciamiento

Durante la conversación, Marín explicó que uno de los factores que pudo influir en la relación fue su vínculo sentimental con una sobrina de Ramos.

Según relató, la relación comenzó cuando conoció a la joven en el velorio de la madre del comediante. La diferencia de edad —de 29 años— generó resistencia dentro de la familia.

“Tal vez malos entendidos porque yo fui novio de una sobrina de él. Él no veía bien que una sobrina tan joven anduviera con un señor mayor, con hijos y todo”, explicó.

El humorista defendió que se trató de una relación seria y duradera. Contó que la pareja, a quien él llamaba “Chey”, fue una persona muy importante en su vida y que estuvieron juntos durante 16 años, hasta su muerte hace siete años.

“Yo fui el único novio que ella tuvo. Estuve hasta el último día de su vida cuidándola. Fue una muchacha excelente y hasta hoy no logro recuperarme de su ausencia”, confesó.

Roce en la radio

Marín también recordó que coincidió laboralmente con Ramos cuando ingresó a la emisora Radio Omega.

En ese momento, Ramos conducía el programa De 5 a 7 con Carlos Ramos El Porcionzón, mientras que Marín fue contratado como refuerzo del espacio.

“El programa era de él, él era la estrella. A mí me trajeron como un refuerzo, pero nunca como que compaginamos”, comentó.

Según dijo, esa dinámica pudo generar cierta tensión profesional.

“Quizá ahí empezó un cierto roce, tal vez celos. Yo siempre me reía de sus chistes, pero él muy poco de los míos”, relató.

Con el tiempo, el productor de la emisora decidió enviarlo a México para estudiar un formato radial humorístico que luego inspiraría el programa Los Consentidos, proyecto que marcaría una etapa importante en su carrera.

“Yo lo saludo donde lo vea”

Pese a los desencuentros, Marín insistió en que no guarda resentimientos contra Ramos.

“Yo de mi parte lo saludo donde lo veo. A veces me meto a ver su programa y me río de sus chistes”, dijo.

El humorista, que ya recoge más de tres décadas en el mundo del espectáculo, también recordó que tanto él como Ramos formaron parte de una generación que logró vivir del humor en Costa Rica.

Hoy, además de mantener su programa radial Los Consentidos de Opo Marín, el comediante se ha convertido en uno de los principales promotores del reconocimiento al artista nacional, impulsando premiaciones y espacios para músicos y humoristas del país.

“Un país sin cultura es un país sin identidad. Hay que apoyar al artista nacional”, concluyó.

