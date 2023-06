Opo Marín defiende a Carlos Rodríguez: “No se vale que ella salga a ensuciar su imagen”

El humorista costarricense, Opo Marín, alzó la voz para defender a su amigo, el empresario Carlos Rodríguez, quien enfrenta una denuncia por violencia doméstica por parte de su expareja, la ex Miss Costa Rica, Elena Correa.

Aseguró que su opinión, la emite también porque se siente identificado. Él tuvo una relación con una mujer 27 años menor, llamada Sherlyn Ramos.



"Ella jamás se aprovechó de nada, yo no tengo los bienes que tiene don Carlos, pero eso no significa que seamos diferentes en cuanto a los gustos. Estoy seguro de que si ella estuviera viva, en un rompimiento, ella no saldría a decir nada", agregó.