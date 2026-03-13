Operativo de tránsito, tren y buses: así será la logística de PicNic Fest en Pedregal

La Policía Municipal de Belén desplegará un operativo especial de tránsito y seguridad este sábado 14 y el próximo 21 de marzo, con motivo de la edición XI del PicNic Fest, en Heredia.

Según informó Erik Cubillo Gorgons, representante de la Policía Municipal, el plan se desarrollará de forma articulada con diversas instituciones de primera respuesta para garantizar la seguridad vial y el orden público durante el evento, que espera una asistencia cercana a las 22 mil personas.

“Sí, como podrán todos saber, mañana sábado es la primera fecha del Picnic Centroamérica, por lo cual la Policía Municipal de Belén, en conjunto con todas las instituciones de primera respuesta, tanto Fuerza Pública, Policía de Tránsito Municipal, Policía de Tránsito Nacional, así como el Ministerio de Salud, entre otras instituciones, venimos trabajando de la mano, articulados desde la Mesa de Coordinación Interinstitucional de Eventos Masivos, para planificar las operaciones de atención y mitigación del operativo de tránsito y del orden en las vías públicas”, señaló Cubillo.

El funcionario explicó que el dispositivo comenzará a las 12 p. m. y se mantendrá activo hasta la medianoche.

​“Este operativo dará inicio a las 12 p. m. y estaremos llevándolo a cabo hasta la medianoche. Es importante manifestar que, a diferencia de otros años, este operativo hemos venido cada vez más puliéndolo, de manera de que logremos agilizar las vías en el menor tiempo posible, para tener una menor afectación hacia las comunidades”, agregó.

Cubillo indicó que la planificación se realiza con varios meses de anticipación para prever distintas situaciones que puedan surgir durante el evento masivo.

​“Este es un trabajo que se planifica desde dos o tres meses antes de los eventos para contar con todas las situaciones que puedan presentarse”, afirmó.

Transporte público para asistentes

Como parte de la logística del evento, se habilitarán opciones de transporte público, entre ellas un servicio especial de tren y buses para facilitar el traslado de los asistentes.

El servicio ferroviario será operado por la empresa Jogo (productora de PicNic), mientras que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) aportará las unidades. Se estima que cerca de 5 mil personas se movilicen por esta vía.

Para la jornada del 14 de marzo, el tren saldrá desde la Estación del Atlántico, en Barrio La California, San José, Costa Rica, con dos horarios de salida:

1 p. m. (agotado).

3:30 p. m.

El servicio de regreso desde el Centro de Eventos Pedregal será en los siguientes horarios:

11:30 p. m.

1 a. m.

Cada viaje tiene un costo de ₡3.000. Puede adquirir su boleto de tren a través de este enlace.

A los conductores se les pide precaución, ya que el tren estará circulando fuera de sus horarios habituales.

Las autoridades hacen un llamado a los asistentes para que planifiquen con anticipación sus desplazamientos y utilicen las alternativas de transporte público disponibles, con el fin de reducir la congestión vehicular en las vías cercanas al recinto y minimizar el impacto en las comunidades vecinas.



