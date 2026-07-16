Ópera de talla mundial llega a Costa Rica con entradas desde los ₡2.000

Del 24 al 31 de julio, el Teatro Melico Salazar será el escenario de la clásica obra El Barbero de Sevilla presentada por la Compañía Lírica Nacional. Consolidada como una de las grandes óperas del repertorio universal, la obra de Gioachino Rossini combina romance, humor y riqueza musical.



Entre sus melodías más emblemáticas destacan Largo al factotum y Una voce poco fa, las cuales han sido representadas en los teatros más emblemáticos a nivel global. La producción, presentada por el Ministerio de Cultura y Juventud, propone una puesta en escena inspirada en la identidad y naturaleza costarricense para acercar el clásico a nuevos públicos.



Las presentaciones contarán con un elenco integrado por artistas nacionales e internacionales. Entre las figuras invitadas debutarán la soprano colombiana Ana María Ruge, el tenor mexicano Chac Barrera y el bajo mexicano Ricardo Ceballos, quienes compartirán escenario con reconocidas figuras nacionales.



El elenco principal estará conformado por los siguientes artistas:

Kevin Javier Godínez Rodríguez — Fígaro (barítono)

Ana María Ruge (Colombia) — Rosina (soprano)

Chac Barrera (México) — Conde Almaviva (tenor)

Ricardo Ceballos (México) — Bartolo (bajo buffo)

Gabriel Morera Morera — Basilio (bajo)

María Marta López Pacheco — Berta (soprano)

Marcelo Páez Zúñiga — Fiorello (barítono)



Las entradas para el evento rondan desde los ₡4.000 hasta los ₡10.000, con el fin de hacer el espectáculo más accesible para el público nacional. Los estudiantes, personas ciudadanas de oro y tarjetahabientes de cuentas "Brete" del Banco Popular podrán acceder a descuentos de hasta un 50%, los cuales permiten adquirir boletos a partir de los ₡2.000.

