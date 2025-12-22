Omar Cascante celebra primer año de su hijo y le agradece por “transformar su vida”

El presentador de televisión, Omar Cascante, celebró en redes sociales el primer año de su segundo hijo, Santiago.

Con un emotivo mensaje, el orgulloso padre le agradeció al pequeño por “transformar su vida” y la de su mamá.

“Santiago llegó cuando yo no tenía un norte claro, cuando el mapa estaba borroso y las decisiones no siempre eran firmes. Y aun así… llegó. No solo transformó mi vida. También tocó la de su mamá. Como si Dios hubiera dicho: ‘Aquí hay dos corazones que necesitan reencontrarse con lo esencial’.

“Llegó a recordarnos que cuando un hijo nace, no solo nace un niño… nace una nueva versión de quienes lo aman”, escribió el periodista.

Cascante acompañó la publicación de Instagram como emotivas fotos, en las que aparece el cumpleañero junto a él, su mamá y su hermano mayor, Daniel.

“Un día alguien me dijo: ‘Los hijos nos escogen’. Y yo no lo entendí del todo… hasta que miré mi historia completa. Porque Daniel me escogió primero, cuando yo era más joven, más impulsivo, más aprendiz que maestro. Y Santiago me escogió después, no para comenzar el camino, sino para redireccionarlo.



En este año pasó poco… y pasó todo. Pasó el tiempo… pero llegó el sentido. Y si de verdad los hijos nos escogen, entonces Santiago eligió este hogar no por lo que éramos; sino por lo que podíamos llegar a ser. Gracias hijo, por este primer año y por enseñarme que Dios, cuando quiere transformar una vida, a veces no manda una señal… manda un hijo”, concluyó el comunicador.

Hace un año, el 22 de diciembre de 2024, Cascante comunicó en redes el nacimiento de su segundo hijo, quien llegó al mundo por cesárea en un hospital privado de San José. Además, compartió fotos de un “velo” o “manto” que lo cubrió al llegar al mundo, una condición que solo ocurre en uno de cada 10.000 partos.



