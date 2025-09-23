Ofelia Gamboa: la coligallera de las letras que marcó la identidad de Guanacaste

Ofelia Gamboa (1924-2013), escritora, educadora y dirigente comunal nacida en Las Juntas de Abangares, es recordada como la coligallera de las letras. Su vida y obra estuvieron profundamente ligadas a la historia minera de su comunidad, experiencia que inspiró gran parte de su producción literaria.



Sus libros, entre ellos Oro y Sol y El Expreso de la Mina, rescatan la figura del coligallero, símbolo de la identidad de Abangares y de Guanacaste. Con ellos dejó un legado cultural invaluable, dándole voz a una comunidad marcada por el trabajo en las minas y la lucha por la dignidad (ver video adjunto).



Más allá de las letras, doña Ofelia fue educadora, líder municipal y promotora incansable de la cultura popular. Participó en el Partido de Confraternidad Guanacasteca, defendió los derechos de su provincia y buscó sacar a Guanacaste de la pobreza y el aislamiento.



Su compromiso con la niñez, la educación y la identidad guanacasteca le valió múltiples homenajes, entre ellos ser declarada Hija Predilecta de Abangares y que la biblioteca municipal tenga su nombre.



El legado de Ofelia Gamboa trasciende generaciones: es recordada como una mujer visionaria que enseñó a su pueblo y al país a nunca olvidar de dónde venimos.