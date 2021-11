Octavio Ocaña: Fiscalía de México dice que el actor se habría disparado mientras huía de la policía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México concluyó que el actor Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito Rivers en la serie "Vecinos", murió por un disparo que él mismo habría provocado.



Esto ocurrió el viernes en la tarde mientras conducía una camioneta, que, tras el impacto de bala, se detuvo en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

"El Ministerio Público llevó cabo entrevistas a los dos hombres que viajaban con Octavio, en particular quien iba en el asiento del copiloto refirió que habían estado consumiendo bebidas embriagantes y cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les marcaron el alto, sin embargo, Octavio aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido. Esto provocó una persecución que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lechería. Este sujeto declaró que en un momento de esta persecución el conductor sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, la cual empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida", indicó la Fiscalía a través de Facebook.



La prueba pericial de balística practicada al arma de fuego que portaba Octavio mostró que esta corresponde a un calibre .380 y que se accionó involuntariamente.

"En la inspección a la camioneta fue localizado un casquillo percutido, mismo que de igual manera fue sometido a la prueba de balística antes referida y esta determinó que fue disparado por el arma de fuego calibre .380 ya mencionada. Estos indicios balísticos encontrados y analizados han permitido establecer que la bala por la cual perdió la vida Octavio fue disparada por el arma de fuego calibre .380, a corta distancia. El dictamen de mecánica de hechos refiere que durante su huida el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha", agregaron.



Al actor se le hizo un dictamen de toxicología y salió positivo a alcohol y marihuana.

"Vamos a pedir justicia"

CNN le pidió una reacción al padre del joven de 22 años, Octavio Pérez, y este dijo: "Ahorita nada más quiero recibir a mi hijo, darle una santa sepultura, porque él no era un delincuente, él era un actor, que la gente ama... Estamos destrozados, estamos sin palabras”.

Elenco de "Vecinos" dio su último adiós

El elenco de la popular serie "Vecinos" se despidió de Ocaña, en las redes sociales.



El reconocido actor mexicano, Eugenio Derbez, quien fue productor ejecutivo de la serie, compartió un mensaje de apoyo para la familia en su cuenta de Twitter.



La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito . 🖤 pic.twitter.com/uTwp0W0Mv7 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 30, 2021

El productor de la comedia, Elías Solorio, también lamentó la muerte de Ocaña.



No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito. — Elías Solorio (@eliassolorio) October 30, 2021

El protagonista de "Vecinos", Germán Martínez, interpretado por Eduardo España, mostró su dolor en Twitter.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. — Eduardo España (@laloespana) October 30, 2021

​La actriz Mayrin Villanueva, quien le daba vida al personaje de Silvia Olvera de San Román, también se unió al último adiós.

Frustración , Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas , bromas,esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!🙏🏼vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia 🙏🏼 — Mayrin Villanueva (@MayrinVillanew) October 30, 2021

La actriz encargada de interpretar a la mamá de Benito, Ana Bertha Espín, escribió: "Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz, Octavio de mi corazón."

Otra integrante del elenco de "Vecinos", Daniela Perea (Alejandra López Pérez), añadió por su parte: "No puedo creerlo. Se me amontonan las lágrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo. Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño, un actor fuera de serie. Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia. Descanse en paz, Octavio Ocaña".



Darío Ripoll, quien interpretó a Luis San Román resaltó el sufrimiento que le provocó la muerte de su colega.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho 🥲 🙏#vecinos 💔 — Dario Ripoll® (@darioripoll) October 30, 2021

Pablo Valentín (Pedro Medina) recordó a otro compañero de set quien murió en el 2016, Polo Ortín. Publicó el mensaje: "Hay junta. Ya llegaron dos. Allá nos vemos".

