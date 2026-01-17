Ocaso Festival vuelve al Pacífico con artistas internacionales y ‘show’ especial de Toledo

Del 22 al 25 de enero, el Ocaso Underground Music Festival celebrará su novena edición en el Pacífico Central costarricense, reafirmándose como uno de los encuentros más sólidos de la música electrónica en el país.

Con un cartel internacional de alto calibre, una locación frente al mar y una experiencia que se extiende por cuatro noches, el evento promete sacudir nuevamente la escena underground nacional.

El festival, conocido como Ocaso Festival, tendrá como principales atractivos a Vintage Culture, uno de los DJ más influyentes del circuito electrónico actual, y a BLOND:ISH, artista canadiense reconocida por sus sets energéticos y su conexión con la naturaleza. Ambos encabezarán una programación diseñada para ofrecer experiencias sonoras inmersivas en un entorno natural privilegiado del Pacífico costarricense.

La alineación se completa con Discip, Dombresky, Magdalena y Roddy Lima, nombres que aportan variedad de estilos y refuerzan la identidad del festival como un espacio de exploración musical, libertad creativa y ruptura de esquemas dentro de la electrónica contemporánea.

Toledo se suma con un show especial

Uno de los momentos más esperados de esta edición será la participación del artista nacional Toledo, quien presentará versiones electrónicas inéditas de sus canciones más conocidas. Esta inclusión marca un punto clave para Ocaso Festival, al fortalecer su compromiso con el talento costarricense y con la esencia original del movimiento electrónico: cero prejuicios y total apertura artística.

El evento se desarrollará a 10 minutos al sur de Jacó, en la intersección del río Tulín con la Costanera Sur. La agenda inicia el 22 de enero con una fiesta de bienvenida, mientras que los días 23 y 24 de enero estarán dedicados a presentaciones de DJs, arte en vivo, microcervecerías y una amplia oferta gastronómica. Las actividades se extenderán de 7 p. m. a 6 a. m., creando un ambiente nocturno continuo frente al mar.

En ediciones anteriores, Ocaso Festival ha reunido a cerca de 5.000 asistentes, consolidándose como una cita clave dentro del calendario musical nacional. Las entradas para los cuatro días tienen un costo inferior a los 100 dólares y están disponibles en www.ocasofestival.com.