Ocaso Festival anuncia su regreso y esta vez se extenderá a cinco noches

Ocaso Festival, evento de música underground, está de regreso en su séptima edición, y esta vez se extenderá a cinco noches, del 4 al 8 de enero de 2024, y se llevará a cabo en una nueva locación: The Bohemian Lagarto en Playa Lagarto, Guanacaste.



El lineup de artistas de renombre en el mundo de la música techno y house está encabezado por Mind Against, John Summit, Seth Troxler, Mano Le Tough, Sama' Abdulhadi, Cassian, Tini Gessler, Adam Ten, Konstantin Sibold, Deer Jade, Mita Gami, Tony Y Not, Julya Karma, Zombies In Miami, Hunter/Game, 8Kays y Brina Knauss.



La nueva locación, una finca de 100 hectáreas frente a la playa, cuenta con un sistema de sonido de última generación Funktion One, permitiendo a los asistentes acampar bajo las estrellas o disfrutar del glamping en la playa.