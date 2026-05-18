'Obsession' no solo da miedo: también retrata una generación marcada por la ansiedad romántica

Periodista: Vinicio Hernández

La nueva película de terror Obsession, escrita, dirigida y editada por el joven cineasta Curry Barker, va mucho más allá de los sustos y las escenas gore. La cinta se presenta como una perturbadora exploración sobre el amor obsesivo, la dependencia emocional y el deseo de controlar afectivamente a otra persona.



La premisa parece sencilla: un misterioso objeto sobrenatural llamado “One Wish Willow” tiene la capacidad de conceder un deseo. Sin embargo, la película desarrolla esta idea hasta convertirla en una inquietante inmersión en los rincones más oscuros de la psique humana, donde lo espiritual y lo emocional se mezclan constantemente.



Desde una perspectiva psicológica, la historia funciona como una crítica al miedo contemporáneo al rechazo y a la incapacidad de aceptar la frustración afectiva. Bear, el protagonista, es retratado como un hombre emocionalmente dependiente, con baja autoestima e incapaz de diferenciar el amor de la necesidad emocional. Cuando utiliza el objeto sobrenatural para pedir que Nikki lo ame “más que a nadie en el mundo”, el relato se convierte en una metáfora de las relaciones posesivas, donde el afecto deja de existir desde la libertad y pasa a transformarse en una obsesión destructiva.



La transformación de Nikki, la joven de la que Bear está enamorado en secreto, adquiere entonces una dimensión profundamente perturbadora. Lo que inicialmente parece una fantasía romántica termina revelando el horror de perder la identidad dentro de una relación absorbente. A lo largo de la película, varias escenas muestran a Nikki “glitcheando”, como si una parte de ella intentara escapar de esa versión monstruosa creada por el deseo enfermizo de Bear.



En el plano espiritual, Obsession plantea una advertencia clara: todo deseo egoísta tiene consecuencias. El “One Wish Willow” funciona como símbolo de la tentación humana de alterar el orden natural para llenar vacíos emocionales. La película retoma elementos clásicos del mito de “la pata de mono”, donde los deseos concedidos terminan corrompiendo a quienes los formulan. Aquí, el verdadero horror nace del intento de manipular el libre albedrío y convertir el amor en un objeto de posesión.



El filme también conecta con las inseguridades emocionales de una generación marcada por relaciones inestables, dependencia afectiva y dinámicas tóxicas amplificadas por las redes sociales y la constante búsqueda de validación emocional. Diversos críticos estadounidenses han señalado que la cinta logra capturar “la ansiedad romántica de la Generación Z”.



En el apartado visual, Barker utiliza espacios cerrados que se vuelven cada vez más lúgubres y desordenados conforme avanza la historia. El diseño sonoro, la iluminación opresiva y la violencia gráfica refuerzan el deterioro psicológico de los personajes y la sensación de asfixia emocional. La casa deja de funcionar como refugio y se transforma en un encierro psicológico donde el amor se convierte en amenaza.



Más allá de sus sustos, Obsession termina construyendo una reflexión incómoda sobre la soledad emocional, el miedo al abandono y la obsesión humana por poseer aquello que ama. Su verdadero terror no proviene únicamente de lo sobrenatural, sino de una idea mucho más inquietante: que el amor, cuando pierde la libertad y el equilibrio, puede convertirse en una de las formas más destructivas de violencia.

