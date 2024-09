¡Oasis en Latinoamérica! Estas son las ciudades que visitará en su gira mundial de 2025

Después de años de especulación y rumores, la icónica banda británica Oasis ha confirmado su esperado regreso a los escenarios de Reino Unido e Irlanda; aunque, en exclusiva, el medio británico NME ha revelado las ciudades que Liam y Noel Gallagher visitarán fuera de Europa el próximo año.



La gira, que promete incluir clásicos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova, recorrerá las ciudades de Toronto, Chicago, Boston, Los Ángeles, Ciudad de México, São Paulo, Santiago y Buenos Aires.



Fuera de América, se presentarán en otras ciudades del Viejo Continente y en Seúl, Corea del Sur; Tokio, Japón, y Sídney, Australia.



Aún no se ha revelado el calendario completo ni información sobre los tiquetes. Se espera que los Gallagher confirmen el calendario y precios de los boletos en los próximos días, a través de sus redes sociales.



Los hermanos, conocidos por su influyente música y por sus tensiones personales, han decidido dejar atrás las diferencias que provocaron la separación del grupo en 2009, para embarcarse en una gira histórica.



Los fanáticos esperan que esta reunión no solo sea un evento nostálgico, sino también una señal de nuevos proyectos musicales.