“Nunca voy a superarlo”: Sebas Guillem conquista el Teatro Nacional y estrena tema

El cantante costarricense, Sebas Guillem, atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera. Este jueves, ofreció el primero de dos conciertos en el Teatro Nacional, en lo que describió como una experiencia imposible de poner en palabras.

“No encuentro palabras para describir lo que se sintieron esas dos horas de concierto. Lo que sí puedo decir es que nunca voy a superar ese momento, y la posibilidad de repetirlo hoy y saber que va a ser totalmente diferente me llena el corazón de una manera inexplicable”, expresó el artista tras bajar del escenario.

“No encuentro palabras para describir lo que se sintieron esas dos horas de concierto. Lo que sí puedo decir es que nunca voy a superar ese momento, y la posibilidad de repetirlo hoy y saber que va a ser totalmente diferente me llena el corazón de una manera inexplicable”, expresó el artista tras bajar del escenario.

El intérprete también destacó el componente espiritual y humano de la velada (ver video adjunto).

​“Le doy gracias a Dios por darme estos espacios y por el regalo de las amistades con las que comparto dentro y fuera del escenario. Dios es bueno, y dar un mensaje de fe me emociona tanto”, afirmó.

La segunda presentación se realizará este viernes, con entradas agotadas, y promete un ambiente distinto, según adelantó el propio cantante, quien aseguró que regresan “con pilas recargadas y con la ilusión de dejar nuestra huellita en ese piso de madera y en los corazones de las bellas personas”.

Estreno marcado por el duelo

En paralelo a sus conciertos en el principal coliseo cultural del país, Guillem estrena este viernes su nuevo sencillo, En mis sueños, una de las composiciones más íntimas de su repertorio.

﻿

“Es una de las canciones más dolorosas y retadoras que he escrito, y al mismo tiempo siento que el dolor compartido a través del duelo es una experiencia cruda y hermosa”, confesó.

La pieza llega en una etapa de expansión artística para el cantautor, quien tras obtener el Pase de oro en Got Talent España ha consolidado una agenda internacional con presentaciones, alianzas estratégicas y nuevos lanzamientos.

Con dos noches consecutivas en el Teatro Nacional y el lanzamiento de un sencillo profundamente personal, Sebas Guillem consolida una etapa de madurez artística y conexión emocional con su público, posicionándose como una de las figuras emergentes más relevantes del panorama musical costarricense.