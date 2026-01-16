“Nunca me he ido”: Mario Segura regresa a la televisión con programa de FUTV

Un conocido del periodismo deportivo costarricense vuelve a la televisión. Mario Segura Vargas regresa a la pantalla nacional para formar parte del elenco del programa 11 Titulares de FUTV, canal que transmite el campeonato nacional y que se ha consolidado como una de las principales vitrinas del análisis futbolero en el país.

Lejos de sentir este paso como un retorno después de una larga ausencia, Segura es claro:

​“En realidad yo nunca me he ido”, afirmó a Teletica.com.

El periodista recuerda que, incluso tras su jubilación en agosto de 2018, se mantuvo activo con su proyecto Hoy en el Deporte, tanto en su sitio web como en Teletica Radio, espacio que desde hace un año también se transmite de forma simultánea por TDMás 2.

“ Nunca he sentido que me haya ido de Canal 7, al contrario. He estado yendo siempre, manteniendo contacto permanente con mis compañeros, con la gente nueva y con la alta gerencia ”, señaló Segura, quien además destaca que su actividad profesional se ha mantenido constante entre la radio, plataformas digitales y redes sociales.

La invitación de FUTV llegó hace apenas unas semanas y, según relata, no hubo mucho que pensar.

​“Ni lo pensé, porque es una excelente oportunidad para hacer cosas que realmente me gustan y siempre me han motivado”, comentó.

Para Segura, su jubilación fue “solo técnica”, ya que en la práctica nunca dejó de ejercer el periodismo.





El experimentado comunicador se integrará a un panel conformado por Pablo Guzmán, Gabriel Vargas y Rodolfo Mora, en un espacio que apuesta por el análisis del fútbol nacional.

“Yo acepté porque sé que me puedo ir a divertir ahí, es una hora nada más por semana, hay empatía con los que estamos y eso es muy importante”, explicó.

Más allá del nuevo proyecto, Segura reconoce que el mayor premio de su carrera ha sido el respaldo del público.

“Ese ha sido mi premio mayor: el aprecio de la gente. Es impresionante la cantidad de personas que se alegran de verme de nuevo en la pantalla”, afirmó, agradecido por los mensajes positivos que ha recibido tras anunciarse su llegada a FUTV.

Con una trayectoria de más de tres décadas en Teletica —empresa que define como “la de mi vida”—, Segura también reflexiona sobre los cambios en el periodismo deportivo y advierte sobre los riesgos de la superficialidad.

​“Hay que tener mucho cuidado con la calidad del trabajo y con los contenidos. Si no respetamos al público, hay peligro de que la calidad desaparezca”, enfatizó.

De cara a esta nueva etapa, don Mario asegura que el público encontrará lo mismo que ha caracterizado su carrera:

​“Naturalidad, un trabajo sin poses y con mucha transparencia. Esa es una consigna mía de vida que voy a seguir defendiendo”.

Siga Los 11 Titulares todos los lunes a las 8 p. m. por FUTV.